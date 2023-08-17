Деменція — це не одне захворювання. Такою загальною назвою позначають стан, що проявляється зниженням пам’яті, когнітивних процесів.

Часто деменцію називають старечим слабоумством, що робить неможливим нормальне життя людини, вона вже не може себе обслуговувати, змінюється її поведінка, зникають почуття і емоції.

Людина ніби стає чужою, а родині доводиться докладати багато зусиль, щоб убезпечити її від непередбачуваних вчинків і дій.

– Деменція виникає через нейродегенеративні зміни в мозку. Зокрема, накопичуються патологічні білки, і це порушує нейронні зв’язки, що й викликає різноманітні проблеми, – пояснює неврологиня Анастасія Гончар.

У світі понад 55 мільйонів людей мають деменцію. Деменція займає сьоме серед основних причин смертності та розвитку інвалідності в людей старшого віку.

Часто деменцію ототожнюють з хворобою Альцгеймера.

– Це не зовсім вірно. Хвороба Альцгеймера дійсно займає суттєвий відсоток серед усіх типів деменцій. Проте є й інші, – говорить лікарка.

За її словами, відрізняють судинну, фронтотемпоральну деменції, деменції, що розвинулися внаслідок інсульту чи травми голови, спадкових нейродегенеративних чи метаболічних, ендокринних, інфекційних захворювань тощо.

Чи правильно стверджувати, що в старості у кожного може виникнути деменція?

– Ні. І хоча хвороба передусім пов’язана з віком, деменція не є частиною нормального старіння, – пояснює Гончар.

Проте, неврологиня все ж зазначає, що вік понад 65 років, генетичні мутації, жіноча стать – суттєві чинники можливого розвитку хвороби.

До групи ризику також відносяться ті, в кого довгий час відзначається високий кров’яний тиск, діагностований цукровий діабет, ожиріння, у кого великий стаж тютюнопаління, хто надмірно споживає алкоголь, має низьку когнітивну активність, довготривалу депресію.

Невже всі ті, хто мають такі проблеми, приречені з часом на деменцію?

– Звісно, ні. Але ризик великий і цей ризик можна суттєво зменшити, – переконує неврологиня.

Перше – слідкуйте за своїм тиском, якщо лікар прописав ліки, не пропускайте їх прийом.

Друге – якщо у вас діабет, за допомогою харчування, ліків і фізичної активності намагайтеся не допускати прогресування хвороби.

Третє – кидайте курити та обмежте вживання алкоголю.

Четверте – спробуйте знизити свою надмірну вагу за допомогою дієт і фізичних вправ. Віддавайте перевагу у своєму раціоні фруктам, овочам, бобовим, оливковій олії та рибі.

Принаймні двічі на тиждень виконуйте силові вправи — це може бути, наприклад, праця в саду. Взагалі то ВООЗ рекомендує щотижня мінімум 150-300 хвилин займатися помірними аеробними навантаженнями.

П’яте – учіться чомусь новому. Незалежно від віку. Киньте виклик своєму мозку!

– Існує теорія когнітивного резерву, за якою висока інтелектуальна залученість людини протягом життя захищає її мозок від старіння, руйнування клітин та від відкладання патологічних білків, – говорить Анастасія Гончар.

Шосте – спілкуйтеся. З друзями, з родиною, розказуйте їм про свої відчуття.

Приєднайтеся до читацького клубу, волонтерства, знайомтесь із новими людьми, з якими поділяєте спільні інтереси.

Можете навіть завести щоденник і записувати туди свої думки і враження. Усе це зможе відволікти вас від поганого настрою, а, зрештою, і депресії. Тобто, виключити ще один фактор, що може призвести до розвитку деменції.

Джерело: Бережи себе