Дослідження вчених з різних країн показують, що двомовні люди мають деякі когнітивні переваги в більш пізньому віці. Зокрема доведено, що вивчення іноземної мови може відтермінувати виникнення захворювання на термін до п’яти років.

Користь двомовності для мозку, що старішає

Відомо, що багато видів діяльності пов’язані з поліпшенням здоров’я мозку в літньому віці, наприклад, здобуття вищої освіти в молодості, фізична активність і хобі, що стимулюють когнітивні функції.

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Однак експерти кажуть, що регулярне володіння кількома мовами може бути особливо корисним.

– Ви не отримаєте такого збагачувального досвіду від будь-якого іншого інтелектуального заняття, наприклад, від гри на музичному інструменті, – стверджує доцент Університету Західного Сіднея в Австралії, який спеціалізується на двомовності Марк Антоніу.

Когнітивне тренування

Співробітниця паризької лікарні Брока, яка вивчає двомовність і здоров’я мозку, Кейтлін Вер каже, що когнітивна користь полягає в тому, що нам доводиться пригнічувати свою рідну мову.

Мозок змушений це робити, якщо ми намагаємося згадати потрібні слова іншою мовою. Тому, якщо друга мова використовується часто, ми отримуємо когнітивне тренування, зазначає Вер.

Стійкість мозку до порушень

За словами дослідників, процес, який називається когнітивним гальмуванням, пов’язаний із поліпшенням виконавчих функцій. Теоретично, покращуючи ці типи процесів, мозок стає стійкішим до порушень, спричинених такими захворюваннями, як деменція. Це концепція, відома як когнітивний резерв.

У середньому на чотири роки пізніше

Іншими словами, стверджують учені, чим сильніші наші розумові здібності, тим довше ми зможемо нормально функціонувати, навіть якщо здоров’я вашого мозку почне погіршуватися.

У знаковій статті 2007 року дослідники з Торонто виявили, що серед людей із деменцією у тих, хто говорив двома мовами, симптоми розвивалися в середньому на чотири роки пізніше, ніж у тих, хто цього не робив.

У кількох дослідженнях, опублікованих відтоді, було отримано аналогічні результати.