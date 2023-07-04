Японские ученые провели исследования, в ходе которого выяснили, что пшеничный цельнозерновой хлеб может помочь уменьшить область живота на целых четыре сантиметра.

В ходе эксперимента ученые случайным образом назначали 50 добровольцам диету из рафинированного пшеничного или цельнозернового пшеничного хлеба в течение 12 недель.

Команда собирала образцы крови и каждые шесть недель проводила компьютерную томографию (КТ) для наблюдения за участниками.

В конце исследования было зафиксировано, что уровень висцерального жира в группе, принимавшей цельнозерновой пшеничный хлеб, снизился, а объем живота уменьшился в среднем на четыре сантиметра.

При этом участники, которые потребляли очищенный хлеб, не получили таких же преимуществ.

Ученые объяснили, что висцеральный жир, также известный как жир на животе, скрывается глубоко внутри брюшной полости, окружая некоторые из жизненно важных органов, таких как печень и поджелудочная железа.

По словам экспертов, избыток висцерального жира может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: от болезней сердца до диабета .

Диета на цельнозерновом пшеничном хлебе может способствовать предотвращению ожирения из-за висцерального жира, резюмируют японские исследователи.

Источник: Express