Японські вчені провели дослідження, під час якого з’ясували, що пшеничний цільнозерновий хліб може допомогти зменшити ділянку живота на цілих чотири сантиметри.

Під час експерименту вчені випадковим чином призначали 50 добровольцям дієту з рафінованого пшеничного або цільнозернового пшеничного хліба протягом 12 тижнів.

Команда збирала зразки крові і кожні шість тижнів проводила комп’ютерну томографію (КТ) для спостереження за учасниками.

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Наприкінці дослідження було зафіксовано, що рівень вісцерального жиру в групі, яка вживала цільнозерновий пшеничний хліб, знизився, а об’єм живота зменшився в середньому на чотири сантиметри.

При цьому учасники, які споживали очищений хліб, не отримали таких самих переваг.

Вчені пояснили, що вісцеральний жир, також відомий як жир на животі, ховається глибоко всередині черевної порожнини, оточуючи деякі з життєво важливих органів, таких як печінка і підшлункова залоза.

За словами експертів, надлишок вісцерального жиру може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям: від хвороб серця до діабету.

Дієта на цільнозерновому пшеничному хлібі може сприяти запобіганню ожирінню через вісцеральний жир, резюмують японські дослідники.

Джерело: Express