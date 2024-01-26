Команда ученых Норвежского университета науки и технологий в ходе исследования выяснила, что при письме от руки модели взаимодействия мозга гораздо более сложные, чем при наборе текста на клавиатуре.

— Известно, что такая широко распространенная связь мозга имеет решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации и, следовательно, полезна для обучения, — отметила автор исследования профессор Одри ван дер Меер.

Как проходило исследование

Сообщается, что исследователи собрали данные ЭЭГ у 36 студентов университета, которым неоднократно предлагалось написать или напечатать слово, появившееся на экране. При письме они использовали цифровую ручку и писали курсивом прямо на сенсорном экране. При наборе текста они нажимали клавиши на клавиатуре одним пальцем.

Сейчас смотрят

В данном случае речь идет об ЭЭГ высокой плотности, которые измеряли электрическую активность мозга с помощью 256 небольших датчиков, вшитых в сетку и размещенных над головой

Выяснилось, что взаимодействие различных областей мозга увеличивалось, когда участники писали от руки, но не когда печатали.

Движение на память

Отмечается, что, хотя участники использовали цифровые ручки для письма от руки, результаты будут такими же, как и при использовании настоящей ручки и бумаги.

Ученые отметили, что именно движение пальцев, выполняемое при формировании букв, способствует связям мозга. Напротив, простое движение, состоящее в многократном ударе по клавише одним и тем же пальцем, меньше стимулирует мозг.

— Это также объясняет, почему детям, которые научились писать и читать на планшете, может быть трудно различать буквы, которые являются зеркальным отображением друг друга, например, b и d. Они буквально не ощутили своим телом, каково это — писать эти буквы, — сказала ван дер Меер.

Баланс ручки и клавиатуры

Ученые утверждают, что полученные результаты демонстрируют необходимость дать учащимся возможность пользоваться ручками, а не заставлять их печатать во время урока.

По словам ван дер Меер, есть некоторые свидетельства того, что студенты лучше учатся и лучше запоминают, делая рукописные конспекты лекций, в то время как использование компьютера с клавиатурой может быть более практичным при написании длинного текста или эссе.