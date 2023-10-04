Украина распределила в областные центры контроля и профилактики болезней во всех регионах 10 тыс. доз вакцины против гепатита А.

Министерство здравоохранения получило вакцину в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Гепатит А — это воспалительное инфекционное заболевание печени, которое распространяется преимущественно через потребление загрязненной воды или контакт с больными лицами.

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Инфекция может вызвать серьезные поражения печени, почек, поджелудочной железы, а также привести к смертельному исходу.

Министерство здравоохранения Украины признает, что в условиях войны и ограниченного доступа к чистой воде увеличивается риск инфекционных болезней среди населения. Поэтому вакцинация от гепатита А становится еще более важной, особенно в областях с высоким риском заболеваемости, где возможны наводнения и паводки.

По словам заместителя министра, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, предоставление бесплатных прививок от инфекций, прививки против которых являются рекомендованными, является важной частью стратегии борьбы с инфекционными заболеваниями.

Отмечено, что основными мерами для борьбы с гепатитом А являются контроль и улучшение санитарных условий, доступ к чистой питьевой воде, повышение безопасности пищевых продуктов и вакцинация.

Вакцины против гепатита А, которые зарегистрированы в Украине и доступны на фармацевтическом рынке, предназначены для детей в возрасте от одного года и требуют двух доз с интервалом в шесть месяцев.

Особенно важно получить вакцину от гепатита А взрослым, которые работают в заведениях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, а также в сфере водоочистки и канализации.