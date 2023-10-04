Україна розподілила до обласних центрів контролю та профілактики хвороб в усіх регіонах 10 тис. доз вакцини проти гепатиту А.

Міністерство охорони здоров’я отримало вакцину в рамках співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Гепатит А – це запальне інфекційне захворювання печінки, яке поширюється переважно через споживання забрудненої води або контакт з хворими особами.

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Інфекція може спричинити серйозні ураження печінки, нирок, підшлункової залози, а також призвести до смертельних наслідків.

Міністерство охорони здоров’я України визнає, що в умовах війни та обмеженого доступу до чистої води збільшується ризик інфекційних хвороб серед населення. Тому вакцинація від гепатиту А стає ще важливішою, особливо в областях з високим ризиком захворюваності, де можливі повені та паводки.

За словами заступника міністра, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, надання безкоштовних щеплень від інфекцій, щеплення проти яких є рекомендованими, є важливою частиною стратегії боротьби з інфекційними захворюваннями.

Наголошено, що основними заходами для боротьби з гепатитом А є контроль і поліпшення санітарних умов, доступ до чистої питної води, підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинація.

Вакцини проти гепатиту А, які зареєстровані в Україні та доступні на фармацевтичному ринку, призначені для дітей віком від одного року і вимагають двох доз із інтервалом у шість місяців.

Особливо важливо отримати вакцину від гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, підприємствах харчової промисловості, а також у сфері водоочищення та каналізації.