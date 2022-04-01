Украина получила первые инкубаторы для малышей, родившихся на войне раньше срока.

Об этом во время интервью немецкой газете Die Zeit сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

— Первые инкубаторы уже доставлены в детскую больницу Николаева, благодаря Врачам без границ и французам. Следующую поставку мы ожидаем через несколько недель, в частности, ждем шесть инкубаторов и специальные батареи, необходимые для поддержания в бункерах оптимальных условий для новорожденных, — объяснила Елена Зеленская.

Сейчас в Украине количество родившихся в бункерах малышей уже исчисляется тысячами.

— Причем врачи не всегда имеют доступ к необходимой аппаратуре. Несколько больниц были полностью разрушены, — добавляет первая леди.

Во время войны в Украине оккупанты подло обстреливают больницы, роддомы, из-за чего в зоне риска оказываются беременные и раненые украинцы. В связи с этим многие больницы вынуждены переместиться и работать в подвальных помещениях. Там больным оказывают помощь. Под землей рождаются украинские дети.

Источник: Die Zeit