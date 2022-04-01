Україна отримала перші інкубатори для малюків, які народилися на війні раніше за термін.

Про це під час інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit повідомила перша леді України Олена Зеленська.

– Перші інкубатори вже доправлені до дитячої лікарні Миколаєва, завдяки Лікарям без кордонів та французам. Наступне постачання ми очікуємо за кілька тижнів, зокрема чекаємо на шість інкубаторів та спеціальні батареї, необхідні для підтримки у бункерах оптимальних умов для новонароджених, – пояснила Олена Зеленська.

Зараз в Україні кількість народжених у бункерах малюків уже дорівнює тисячам.

– Причому лікарі не завжди мають доступ до необхідної апаратури. Декілька лікарень були повністю зруйновані, – додає перша леді.

Під час війни в Україні окупанти підло обстрілюють лікарні, пологові будинки, через що в зоні ризику опиняються вагітні та поранені українці. У зв’язку з цим багато лікарень змушені переміститися та працювати у підвальних приміщеннях. Там хворим надають допомогу. Під землею народжуються українські діти.

Джерело: Die Zeit