Американские ученые обнаружили механизм, который может объяснить, почему пациенты с Covid-19 теряют обоняние.

В ходе научной работы выяснилось, что заражение пандемическим вирусом SARS-CoV-2 косвенно снижает действие обонятельных рецепторов (OR), белков на поверхности нервных клеток в носу, которые обнаруживают молекулы, связанные с запахами.

Это исследование может также пролить свет на влияние Covid-19 на другие типы клеток мозга и неврологические эффекты инфекции, такие как мозговой туман, головные боли и депрессия.

По словам исследователей, потеря обоняния без заложенности носа является одним из уникальных симптомов коронавирусной инфекции.

В большинстве случаев потеря обоняния длится всего несколько недель. Однако более чем у 12% пациентов с Covid-19 обонятельная дисфункция сохраняется в виде продолжающегося снижения обонятельной способности (гипосмия) или изменений в восприятии человеком запахов (паросмия).

В текущем исследовании эксперименты подтвердили, что инфекция SARS-CoV-2 и иммунная реакция на нее снижают способность цепей ДНК в хромосомах, влияющих на формирование обонятельных рецепторов, быть открытыми и активными.

— Осознание того, что обоняние зависит от хрупких геномных взаимодействий между хромосомами, имеет важные последствия, — говорят ученые.

По их мнению, утраченное обоняние может действовать как канарейка в угольной шахте, обеспечивая ранние сигналы о повреждении коронавирусом мозговой ткани до того, как появятся другие симптомы инфекции.