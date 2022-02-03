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Уникальный симптом: что на самом деле означает потеря обоняния при Covid-19

3 февраля 2022, 11:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
потеря запаха
Источник: Depositphotos

Американские ученые обнаружили механизм, который может объяснить, почему пациенты с Covid-19 теряют обоняние.

В ходе научной работы выяснилось, что заражение пандемическим вирусом SARS-CoV-2 косвенно снижает действие обонятельных рецепторов (OR), белков на поверхности нервных клеток в носу, которые обнаруживают молекулы, связанные с запахами.

Это исследование может также пролить свет на влияние Covid-19 на другие типы клеток мозга и неврологические эффекты инфекции, такие как мозговой туман, головные боли и депрессия.

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По словам исследователей, потеря обоняния без заложенности носа является одним из уникальных симптомов коронавирусной инфекции.

В большинстве случаев потеря обоняния длится всего несколько недель. Однако более чем у 12% пациентов с Covid-19 обонятельная дисфункция сохраняется в виде продолжающегося снижения обонятельной способности (гипосмия) или изменений в восприятии человеком запахов (паросмия).

В текущем исследовании эксперименты подтвердили, что инфекция SARS-CoV-2 и иммунная реакция на нее снижают способность цепей ДНК в хромосомах, влияющих на формирование обонятельных рецепторов, быть открытыми и активными.

— Осознание того, что обоняние зависит от хрупких геномных взаимодействий между хромосомами, имеет важные последствия, — говорят ученые.

По их мнению, утраченное обоняние может действовать как канарейка в угольной шахте, обеспечивая ранние сигналы о повреждении коронавирусом мозговой ткани до того, как появятся другие симптомы инфекции.

Источник
MedicalXpress
Теги
Запах , Коронавирус Covid-19 , Мозок , Наукові дослідження , науковці
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