Американські вчені виявили механізм, який може пояснити, чому пацієнти з Covid-19 втрачають нюх.

В ході наукової роботи з’ясувалося, що зараження пандемічним вірусом SARS-CoV-2 побічно знижує дію нюхових рецепторів (OR), білків на поверхні нервових клітин в носі, які виявляють молекули, пов’язані з запахами.

Це дослідження також може пролити світло на вплив Covid-19 на інші типи клітин мозку та неврологічні ефекти інфекції, такі як мозковий туман, головний біль та депресія.

За словами дослідників, втрата нюху без закладеності носа є одним з унікальних симптомів коронавірусної інфекції.

У більшості випадків втрата нюху триває лише кілька тижнів. Однак більш ніж у 12% пацієнтів з Covid-19 нюхова дисфункція зберігається у вигляді триваючого зниження нюхової здатності (гіпосмія) або змін у сприйнятті людиною запахів (паросмія).

У поточному дослідженні експерименти підтвердили, що інфекція SARS-CoV-2 і імунна реакція на неї знижують здатність ланцюгів ДНК в хромосомах, що впливають на формування нюхових рецепторів, бути відкритими і активними.

– Усвідомлення того, що нюх залежить від тендітних геномних взаємодій між хромосомами, має важливі наслідки, – кажуть вчені.

На їхню думку, втрачений нюх може діяти як канарка у вугільній шахті, забезпечуючи ранні сигнали про пошкодження коронавірусом мозкової тканини до того, як з’являться інші симптоми інфекції.