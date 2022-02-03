Эксперты выявили гораздо больше симптомов коронавируса, чем три признака инфекции, официально названные Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании.

Исследования по выявлению ключевых симптомов Омикрона обнаружили, что они похожи на проявления обычной простуды, и предполагают инкубационный период вируса более короткий, чем у предыдущих Covid-вариантов.

Симптомы Омикрона в целом кажутся мягче, чем у других штаммов коронавируса, особенно у тех, кто был вакцинирован.

Тем не менее, люди все еще могут сильно заболеть, а в некоторых случаях даже умереть после заражения Омикроном.

Официальные три симптома Covid-19, согласно NHS, это новый и непрерывный кашель, лихорадка и потеря вкуса и обоняния. Однако многие люди вообще не испытывают ни одного из этих трех проявлений.

Эксперты по всему миру определили восемь предупреждающих признаков Омикрона и предупредили, что они, скорее всего, появятся на ранних стадиях болезни.

Согласно данным из Великобритании, США и Южной Африки, восемь ранних предупреждающих симптомов Омикрона:

першение в горле

боль в пояснице

насморк/заложенность носа

головная боль

усталость

чихание

ночная потливость

ломота в теле

Эти симптомы могут появиться уже через два дня после контакта с человеком, у которого есть Омикрон.

Однако симптомы могут проявляться до 14 дней после заражения, поэтому, если вы подверглись воздействию вируса, вам следует либо продолжать регулярно проходить тестирование (каждый день), либо самоизолироваться на 10 дней.

Источник: Еxpress