Експерти виявили набагато більше симптомів коронавірусу, ніж три ознаки інфекції, офіційно названі Національною службою охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

Дослідження з виявлення ключових симптомів Омікрона показали, що вони схожі на прояви звичайної застуди, і припускають інкубаційний період вірусу коротший, ніж у попередніх Covid-варіантів.

Симптоми Омікрону в цілому здаються м’якшими, ніж у інших штамів коронавірусу, особливо у тих, хто був вакцинований.

Тим не менш, люди все ще можуть сильно захворіти, а в деяких випадках навіть померти після зараження Омікроном.

Офіційні три симптоми Covid-19 згідно з NHS, це новий і безперервний кашель, лихоманка і втрата смаку і нюху. Однак багато людей взагалі не відчувають жодного з цих трьох проявів.

Експерти по всьому світу визначили вісім попереджувальних ознак Омікрону і попередили, що вони, швидше за все, з’являться на ранніх стадіях хвороби.

Згідно з даними з Великої Британії, США та Південної Африки, вісім ранніх попереджувальних симптомів Омікрон:

першіння в горлі

біль в попереку

нежить/закладеність носа

головний біль

утома

чхання

нічна пітливість

ломота в тілі

Ці симптоми можуть з’явитися вже через два дні після контакту з людиною, у якої є Омікрон.

Однак симптоми можуть проявлятися до 14 днів після зараження, тому, якщо ви піддалися впливу вірусу, вам слід або продовжувати регулярно проходити тестування (кожен день), або самоізолюватися на 10 днів.

Джерело: Еxpress