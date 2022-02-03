Експерти виявили набагато більше симптомів коронавірусу, ніж три ознаки інфекції, офіційно названі Національною службою охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.
Дослідження з виявлення ключових симптомів Омікрона показали, що вони схожі на прояви звичайної застуди, і припускають інкубаційний період вірусу коротший, ніж у попередніх Covid-варіантів.
Симптоми Омікрону в цілому здаються м’якшими, ніж у інших штамів коронавірусу, особливо у тих, хто був вакцинований.
Тим не менш, люди все ще можуть сильно захворіти, а в деяких випадках навіть померти після зараження Омікроном.
Офіційні три симптоми Covid-19 згідно з NHS, це новий і безперервний кашель, лихоманка і втрата смаку і нюху. Однак багато людей взагалі не відчувають жодного з цих трьох проявів.
Експерти по всьому світу визначили вісім попереджувальних ознак Омікрону і попередили, що вони, швидше за все, з’являться на ранніх стадіях хвороби.
Згідно з даними з Великої Британії, США та Південної Африки, вісім ранніх попереджувальних симптомів Омікрон:
- першіння в горлі
- біль в попереку
- нежить/закладеність носа
- головний біль
- утома
- чхання
- нічна пітливість
- ломота в тілі
Ці симптоми можуть з’явитися вже через два дні після контакту з людиною, у якої є Омікрон.
Однак симптоми можуть проявлятися до 14 днів після зараження, тому, якщо ви піддалися впливу вірусу, вам слід або продовжувати регулярно проходити тестування (кожен день), або самоізолюватися на 10 днів.
Джерело: Еxpress