Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Ранні симптоми Омікрона: інкубаційний період і особливості прояву

3 Лютого 2022, 10:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Експерти виявили набагато більше симптомів коронавірусу, ніж три ознаки інфекції, офіційно названі Національною службою охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

Дослідження з виявлення ключових симптомів Омікрона показали, що вони схожі на прояви звичайної застуди, і припускають інкубаційний період вірусу коротший, ніж у попередніх Covid-варіантів.

Симптоми Омікрону в цілому здаються м’якшими, ніж у інших штамів коронавірусу, особливо у тих, хто був вакцинований.

Читайте також:
Ранні симптоми Омікрона: інкубаційний період і особливості проявуЕксперимент безпечний: у Великій Британії навмисно заразили людей Covid-19

Тим не менш, люди все ще можуть сильно захворіти, а в деяких випадках навіть померти після зараження Омікроном.

Офіційні три симптоми Covid-19 згідно з NHS, це новий і безперервний кашель, лихоманка і втрата смаку і нюху. Однак багато людей взагалі не відчувають жодного з цих трьох проявів.

Експерти по всьому світу визначили вісім попереджувальних ознак Омікрону і попередили, що вони, швидше за все, з’являться на ранніх стадіях хвороби.

Згідно з даними з Великої Британії, США та Південної Африки, вісім ранніх попереджувальних симптомів Омікрон:

  • першіння в горлі
  • біль в попереку
  • нежить/закладеність носа
  • головний біль
  • утома
  • чхання
  • нічна пітливість
  • ломота в тілі

Ці симптоми можуть з’явитися вже через два дні після контакту з людиною, у якої є Омікрон.

Однак симптоми можуть проявлятися до 14 днів після зараження, тому, якщо ви піддалися впливу вірусу, вам слід або продовжувати регулярно проходити тестування (кожен день), або самоізолюватися на 10 днів.

Джерело: Еxpress

Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь