У Великій Британії провели перший експеримент із навмисного зараження молодих людей коронавірусом. Він виявився успішним та безпечним.

Відповідний експеримент провела компанія hVIVO. Перше у світі подібне дослідження на людях провели для вивчення хвороби. Така модель є безпечною для людей і може використовуватися для подальшого тестування методів лікування та вакцин від коронавірусу.

У дослідженні взяли участь 36 чоловіків та жінок у віці 18-29 років. Їх навмисно інфікували коронавірусом. Науковці спостерігали за їхнім здоров’ям у карантинних умовах. Також медики стежитимуть за ними ще протягом 12 місяців після виписки. Усі вони успішно одужали без наслідків.

Науковці виявили, що симптоми починають розвиватися в середньому приблизно через два дні після контакту з вірусом. Раніше ж вважали, що інкубаційний період вірусу становить близько п’яти днів.

У дослідженні використовувалася найнижча доза, необхідна для зараження людей. 18 добровольців інфікувалися коронавірусом, а у 16 розвинулися симптоми, схожі на застуду легкого та середнього ступеня тяжкості. У них спостерігалися закладеність або нежить, чхання і біль у горлі.

Деякі відчували головні болі, болі в м’язах, суглобах, втома та лихоманку. Водночас ні в кого з них не розвинулося серйозних симптомів. 30 інфікованих тимчасово втратили нюх, але він відновився протягом 90 днів після хвороби.

Інфекція починається з горла: вірус досягає піку приблизно через п’ять днів після зараження, і саме тоді зазвичай проявляються найбільш значні симптоми. На цій стадії вірус значно частіше зустрічається в носі, ніж в горлі.

– Вважається, що люди цієї вікової групи є основними рушійними силами пандемії, і ці дослідження, які є репрезентативними для легкої інфекції, дозволяють детально вивчити фактори, відповідальні за інфекцію і поширення пандемії, – сказав професор інфекційних захворювань Кріс Чіу.

Науковці заявили, що тепер вони планують розпочати аналогічне дослідження з використанням штаму Дельта і поділяться своєю структурою з усіма, щоб провести аналогічні експерименти.

За даними компанії hVIVO, таке дослідження дозволить іншим фармацевтичним компаніям проводити тестування своїх препаратів проти коронавірусу на людях у 2022 році за умови дотримання всіх правил етики та дозволу регуляторів.