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Дуже високий ризик! Шансів потрапити до лікарні у нещеплених від Covid-19 більше в 23 рази

2 Лютого 2022, 10:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Люди, які з тих чи тих причин відмовляються вакцинуватися від коронавірусної інфекції, в 23 рази частіше потрапляють на лікарняні ліжка, ніж ті, хто отримав рятівний укол.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Спостереження проводилися на основі показників стаціонарного лікування коронавірусних хворих в окрузі Лос-Анджелес у період різкого сплеску захворюваності на варіант Омікрон.

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Відзначається, що рівень госпіталізації був стабільно найвищим серед нещеплених пацієнтів.

У дослідженні вказується, що показники захворюваності на Covid-19 і госпіталізацій серед нещеплених осіб були вище в 3,6 і 23 рази відповідно, ніж у щеплених додатковою, третьою дозою вакцини.

Крім того, протягом усього періоду спостережень, госпіталізація в відділення інтенсивної терапії, підключення до ШВЛ і летальні випадки, як і раніше, частіше зустрічалися серед нещеплених осіб, ніж серед повністю вакцинованих.

Джерело: CDC

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Смерть , Штам Омікрон
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