Люди, які з тих чи тих причин відмовляються вакцинуватися від коронавірусної інфекції, в 23 рази частіше потрапляють на лікарняні ліжка, ніж ті, хто отримав рятівний укол.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Спостереження проводилися на основі показників стаціонарного лікування коронавірусних хворих в окрузі Лос-Анджелес у період різкого сплеску захворюваності на варіант Омікрон.

Відзначається, що рівень госпіталізації був стабільно найвищим серед нещеплених пацієнтів.

У дослідженні вказується, що показники захворюваності на Covid-19 і госпіталізацій серед нещеплених осіб були вище в 3,6 і 23 рази відповідно, ніж у щеплених додатковою, третьою дозою вакцини.

Крім того, протягом усього періоду спостережень, госпіталізація в відділення інтенсивної терапії, підключення до ШВЛ і летальні випадки, як і раніше, частіше зустрічалися серед нещеплених осіб, ніж серед повністю вакцинованих.

Джерело: CDC