За минулу добу Covid-19 підтверджений у 35 014 осіб. З них 4 190 дітей і 940 медпрацівників.
Одужали за добу – 9 894 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 204 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 314 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 953), Одеській (2 725), Харківській (2 121), Хмельницькій (1 766), Дніпропетровській (1 732) та Рівненській (1 695) областях.
- м. Київ – 2 499;
- Вінницька область – 1 252;
- Волинська область – 1 016;
- Дніпропетровська область – 1 732;
- Донецька область – 1 558;
- Житомирська область – 1 581;
- Закарпатська область – 773;
- Запорізька область – 963;
- Івано-Франківська область – 1 330;
- Київська область – 1 409;
- Кіровоградська область – 310;
- Луганська область – 869;
- Львівська область – 2 953;
- Миколаївська область – 816;
- Одеська область – 2 725;
- Полтавська область – 1 171;
- Рівненська область – 1 695;
- Сумська область – 1 499;
- Тернопільська область – 1 329;
- Харківська область – 2 121;
- Херсонська область – 837;
- Хмельницька область – 1 766;
- Черкаська область – 940;
- Чернівецька область – 988;
- Чернігівська область – 882.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 130 277 осіб;
- одужало – 3 641 474 особи;
- летальних випадків – 100 599;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.