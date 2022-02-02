За минулу добу Covid-19 підтверджений у 35 014 осіб. З них 4 190 дітей і 940 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 894 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 204 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 314 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 953), Одеській (2 725), Харківській (2 121), Хмельницькій (1 766), Дніпропетровській (1 732) та Рівненській (1 695) областях.

м. Київ – 2 499;

Вінницька область – 1 252;

Волинська область – 1 016;

Дніпропетровська область – 1 732;

Донецька область – 1 558;

Житомирська область – 1 581;

Закарпатська область – 773;

Запорізька область – 963;

Івано-Франківська область – 1 330;

Київська область – 1 409;

Кіровоградська область – 310;

Луганська область – 869;

Львівська область – 2 953;

Миколаївська область – 816;

Одеська область – 2 725;

Полтавська область – 1 171;

Рівненська область – 1 695;

Сумська область – 1 499;

Тернопільська область – 1 329;

Харківська область – 2 121;

Херсонська область – 837;

Хмельницька область – 1 766;

Черкаська область – 940;

Чернівецька область – 988;

Чернігівська область – 882.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 130 277 осіб;

одужало – 3 641 474 особи;

летальних випадків – 100 599;

проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.