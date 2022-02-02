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Ситуація погіршується: за минулу добу в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків Covid-19

2 Лютого 2022, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 35 014 осіб. З них 4 190 дітей і 940 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 894 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 204 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 314 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2 953), Одеській (2 725), Харківській (2 121), Хмельницькій (1 766), Дніпропетровській (1 732) та Рівненській (1 695) областях.

  • м. Київ – 2 499;
  • Вінницька область – 1 252;
  • Волинська область – 1 016;
  • Дніпропетровська область – 1 732;
  • Донецька область – 1 558;
  • Житомирська область – 1 581;
  • Закарпатська область – 773;
  • Запорізька область – 963;
  • Івано-Франківська область – 1 330;
  • Київська область – 1 409;
  • Кіровоградська область – 310;
  • Луганська область – 869;
  • Львівська область – 2 953;
  • Миколаївська область – 816;
  • Одеська область – 2 725;
  • Полтавська область – 1 171;
  • Рівненська область – 1 695;
  • Сумська область – 1 499;
  • Тернопільська область – 1 329;
  • Харківська область – 2 121;
  • Херсонська область – 837;
  • Хмельницька область – 1 766;
  • Черкаська область – 940;
  • Чернівецька область – 988;
  • Чернігівська область – 882.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 130 277 осіб;
  • одужало – 3 641 474 особи;
  • летальних випадків – 100 599;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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