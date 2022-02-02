Люди, которые по тем или иным причинам отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, в 23 раза чаще попадают на больничные койки, чем те, кто получил спасительный укол.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Наблюдения проводились на основе показателей стационарного лечения коронавирусных больных в округе Лос-Анджелес в период резкого всплеска заболеваемости вариантом Омикрон.

Отмечается, что уровень госпитализации был стабильно самым высоким среди непривитых пациентов.

В исследовании указывается, что показатели заболеваемости Covid-19 и госпитализаций среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у привитых дополнительной, третьей дозой вакцины.

Кроме того, в течение всего периода наблюдений, госпитализация в отделения интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные исходы по-прежнему чаще встречались среди непривитых лиц, чем среди полностью вакцинированных.

Источник: CDC