Ученые выяснили — если промокнуть во время грозы, уменьшаются риски удара молнии.

Ученые из Технологического университета Ильменау в Германии обнаружили, что влажная кожа может помочь защитить человека от возможных повреждений.

Исследование: как мокрая кожа защищает от молнии

В исследовании использовались 3D-модели человеческой головы, чтобы определить, как влага влияет на человека во время удара молнии.

Сейчас смотрят

Команда ученых создала модели головы с различными уровнями влаги и провела серию симуляций прямого удара молнии.

Результаты исследования показали, что влажная голова получает меньше повреждений при ударе молнии и имеет меньше признаков травмы.

Средний электрический ток во влажной голове был на 12,5% ниже в слое мозга и на 32,5% ниже удельной энергией в отделе мозга, чем в сухой голове.

Молния: если промокнуть, не ударит

Ученые отмечают — влажная кожа может действовать как защитное покрытие. Тогда уменьшается сила тока, который проходит через тело человека.

— Если вы находитесь на улице, где нет укрытия, влажная кожа лучше, чем сухая, поскольку водяная пленка напоминает защитное покрытие, — заявил Рене Махтс, первый автор исследования.

Во время исследования обнаружили, что животные с влажной кожей имеют больший уровень выживания во время грозы.