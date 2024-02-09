Вчені з’ясували – якщо промокнути під час грози, зменшуються ризики удару блискавки.

Науковці з Технологічного університету Ільменау в Німеччині виявили, що волога шкіра може захистити людину від можливих пошкоджень.

Дослідження: як мокра шкіра захищає від блискавки

У дослідженні використовувались 3D-моделі людської голови, щоб визначити, як волога впливає на людину під час удару блискавки.

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Команда вчених створила моделі голови з різними рівнями вологи та провела серію симуляцій прямого удару блискавки.

Результати дослідження показали, що волога голова зазнає менше пошкоджень під час удару блискавки і має менше ознак травми.

Середній електричний струм у вологій голові був на 12,5% нижчим у шарі мозку та на 32,5% з нижчою питомою енергією в відділі мозку, ніж у сухій голові.

Блискавка: якщо промокнути, не вдарить

Вчені зазначають – волога шкіра може діяти як захисне покриття. Тоді зменшується сила струму, який проходить через тіло людини.

– Якщо ви перебуваєте на вулиці, де немає укриття, волога шкіра краще, ніж суха, оскільки водяна плівка нагадує захисне покриття, – заявив Рене Махтс, перший автор дослідження.

Під час дослідження виявили, що тварини з вологою шкірою мають більший рівень виживання під час грози.