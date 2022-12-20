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Вакцинация

В рамках Covax: в Украину доставлено 100 тыс. доз векторной Covid-вакцины

20 декабря 2022, 11:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина,
Источник: Depositphotos

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины против Covid-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы Covax.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве также напомнили, что в августе этого года Украина уже получила первые 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden). 

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— За прошедшую неделю в Украине зафиксировано более 4,8 тыс. новых случаев заболевания Covid-19, более 2,5 тыс. человек госпитализированы. Вакцинация – единственный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни, — говорится в сообщении.

Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Имеет торговое название Jcovden. Вакцина предназначена для людей от 18 лет. В Украине для первичной иммунизации вводят одну дозу, затем необходимо делать бустерные прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцина Johnson&Johnson от коронавируса Коронавирус Covid-19 ЮНІСЕФ
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