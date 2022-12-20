Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 тис. доз векторної вакцини проти Covid-19 Janssen (Jcovden) в рамках міжнародної ініціативи Covax.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві також нагадали, що в серпні цього року Україна вже отримала перші 100 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

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– За минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 4,8 тис. нових випадків захворювання на Covid-19, понад 2,5 тис. осіб госпіталізовано. Вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу та смерті від коронавірусної хвороби, – йдеться у повідомленні.

Janssen Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торгову назву Jcovden. Вакцина призначена для людей від 18 років. В Україні для первинної імунізації вводять одну дозу, потім необхідно робити бустерні щеплення.