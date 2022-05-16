В Украине очень низкий уровень вакцинации детей от различных инфекций, в частности от туберкулеза, кори, коклюша, полиомиелита, гепатита В.

Согласно данным ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского НАМН Украины, в 2021 году уровень охвата прививками детей в возрасте до года против таких инфекций составлял от 78% до 80,1% (при необходимом уровне >90%).

Касательно трех прививок против полиомиелита среди детей в возрасте до года показатель был 80,1%, пять прививок в возрасте шести лет получили только 78,4% детей.

— То есть почти 20-30% детей не получили по возрасту плановую вакцинацию против полиомиелита, — говорится в материале.

Из-за того, что такая же ситуация была и в предыдущие годы, в Украине накопилась прослойка восприимчивых к полиомиелиту детей. Это опасно и грозит вспышками заболевания.

В то же время реагировать на такие эпидемические вызовы очень сложно и дорогостояще.

Именно поэтому родители должны проверить, получил ли их ребенок прививки вовремя. Если нет, им следует обратиться в больницу.

Источник: Национальная академия медицинских наук Украины