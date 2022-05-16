В Україні дуже низький рівень вакцинації дітей від різних інфекцій, зокрема від туберкульозу, кору, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В.

Згідно з даними ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України, у 2021 році рівень охоплення щепленнями дітей віком до року проти таких інфекцій становив від 78% до 80,1% (за необхідного рівня >90%).

Щодо трьох щеплень проти поліомієліту серед дітей віком до року показник був 80,1%, п’ять щеплень у віці шести років отримало лише 78,4% дітей.

– Тобто майже 20-30% дітей не отримали, згідно з віком, планову вакцинацію проти поліомієліту, – йдеться у матеріалі.

Через те, що така ж ситуація була і в попередні роки, в Україні накопичився прошарок сприйнятливих до поліомієліту дітей. Це небезпечно і загрожує спалахами захворювання.

Водночас реагувати на такі епідемічні виклики дуже складно та дороговартісно.

Саме тому всі батьки мають перевірити, чи отримала їхня дитина щеплення вчасно. Якщо ні, вони повинні звернутися до лікарні.

Джерело: Національна академія медичних наук України