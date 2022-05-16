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Вакцинація

В Україні низький рівень вакцинації серед малих дітей – експерти

16 Травня 2022, 20:28
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
В Україні низький рівень вакцинації серед малих дітей – експерти
Джерело: Depositphotos

В Україні дуже низький рівень вакцинації дітей від різних інфекцій, зокрема від туберкульозу, кору, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В.

Згідно з даними ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України, у 2021 році рівень охоплення щепленнями дітей віком до року проти таких інфекцій становив від 78% до 80,1% (за необхідного рівня >90%).

Щодо трьох щеплень проти поліомієліту серед дітей віком до року показник був 80,1%, п’ять щеплень у віці шести років отримало лише 78,4% дітей.

– Тобто майже 20-30% дітей не отримали, згідно з віком, планову вакцинацію проти поліомієліту, – йдеться у матеріалі.

Через те, що така ж ситуація була і в попередні роки, в Україні накопичився прошарок сприйнятливих до поліомієліту дітей. Це небезпечно і загрожує спалахами захворювання.

Водночас реагувати на такі епідемічні виклики дуже складно та дороговартісно.

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Саме тому всі батьки мають перевірити, чи отримала їхня дитина щеплення вчасно. Якщо ні, вони повинні звернутися до лікарні.

Джерело: Національна академія медичних наук України

Теги
Вакцинація, Гепатит, Дифтерія, туберкульоз
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