В рамках общенациональной кампании вакцинации против кори в канун нового учебного года врачи и мобильные вакцинальные бригады будут проводить прививки детей, которые в результате войны или других обстоятельств пропустили плановые уколы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— В 2022 году обязательную прививку против кори, согласно Национальному календарю, получили лишь 69% в возрасте 6 лет. Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, всего в рамках кампании запланировано провести более 260 тыс. прививок, не считая рутинной вакцинации.

Сообщается, что вакцина против кори, паротита и краснухи (далее КПК) доставлена ​​в каждый регион. 657 тыс. доз комбинированной вакцины КПК в поддержку Национальной программы иммунизации в Украину доставил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Корь – опасная болезнь, угрожающая невакцинированным детям и взрослым. Она передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразна. Из 10 непривитых людей, контактировавших с больным, 9 заболеют.

Специфического лекарства против кори не существует. Единственная защита от болезни — своевременная вакцинация. Дети должны получить две прививки вакциной КПК: в 1 год и в 6 лет. Если ребенок пропустил плановую прививку, нужно догнать ее как можно быстрее.

Детям старше 6 лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее 1 месяца.

Дети, страдающие бронхиальной астмой, сахарным диабетом, муковисцидозом, онкологией, сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями, нуждаются в прививке в первую очередь, поскольку более уязвимы к инфекциям, течение болезни у них обычно тяжелее, а осложнения — более серьезные.