У межах загальнонаціональної кампанії вакцинації проти кору напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади проводитимуть щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили планові уколи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– У 2022 році обов’язкове щеплення проти кору, згідно з Національним календарем, отримали лише 69% у віці 6 років. Щоб не допустити спалаху кору, зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти – довакциновані, – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, загалом у межах кампанії заплановано провести понад 260 тис. щеплень, не враховуючи рутинної вакцинації.

Повідомляють, що вакцину проти кору, паротиту та краснухи (далі КПК) доставлено в кожен регіон. 657 тис. доз комбінованої вакцини КПК на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Кір – небезпечна хвороба, що загрожує невакцинованим дітям і дорослим. Вона передається повітряно-крапельним шляхом і надзвичайно заразна. Із 10 нещеплених людей, які контактували з хворим, 9 захворіють.

Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиний захист від хвороби – своєчасна вакцинація. Діти мають отримати два щеплення вакциною КПК: в 1 рік і в 6 років. Якщо дитина пропустила планове щеплення, потрібно наздогнати його якомога швидше.

Дітям, старшим за 6 років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом між ними не менше ніж 1 місяць.

Діти, які страждають на бронхіальну астму, цукровий діабет, муковісцидоз, онкологію, серцево-судинні або інші хронічні захворювання, потребують щеплення першочергово, оскільки є більш уразливими до інфекцій, перебіг хвороби в них зазвичай важчий, а ускладнення – серйозніші.