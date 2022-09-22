Вебпортал ЛУН Город и мобильное приложение Helsi запустили всеукраинскую интерактивную карту, на которой отмечены пункты вакцинации против Covid-19.

Сообщается, что с помощью этого специального ресурса можно не только быстро определить ближайший пункт вакцинации, но и сразу же записаться на прививку через медицинскую систему Helsi.

Отмечается, что при нажатии на метку Helsi на карте, высвечивается название пункта, адрес, телефоны, правила приема и кнопка записи.

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Напомним, Киев получил от Минздрава Украины свыше 45 тыс. доз обновленной вакцины против Covid-19 Comirnati (Pfizer). Препарат распределен в столичные медучреждения.

Источник: Bigkyiv