Веб портал ЛУНА місто і мобільний додаток Helsi запустили всеукраїнську інтерактивну карту, на якій відзначені пункти вакцинації проти Covid-19.
Повідомляється, що за допомогою цього спеціального ресурсу можна не тільки швидко визначити найближчий пункт вакцинації, а й відразу ж записатися на щеплення через медичну систему Helsi.
Відзначається, що при натисканні на мітку Helsi на карті, висвічується назва пункту, адреса, телефони, правила прийому і кнопка запису.
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Нагадаємо, Київ отримав від МОЗ України понад 45 тис. доз оновленої вакцини проти Covid-19 Comirnati (Pfizer). Препарат розподілений у столичні медзаклади.
Джерело: Bigkyiv