Министерство здравоохранения Украины сделало следующий шаг на пути диджитализации процессов в сфере здравоохранения: запущена система e-Stock для учета лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за счет государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В системе будут собраны все данные о потребности, доставке, наличии препаратов в больницах, их использовании, утилизации и тому подобное. Эффективное управление запасами лекарств обеспечит равный доступ к лечению для всех пациентов, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас информация о том, какие медицинские товары имеются в больнице, разрознена и часто не актуальна. Из-за этого пациентам иногда сложно получить бесплатное лечение, а государству – эффективно закупать и распределять товары.

Сообщается, что о необходимости системы e-Stock говорили давно. Ее разработкой пытались заниматься различные институты, однако это не давало желаемого результата.

В августе этого года процесс разработки возглавили Минздрав и Медицинские закупки Украины. И уже в январе запущен пилот, говорится в сообщении пресс-службы здравоохранительного ведомства.

Отмечается, что это проект направлен на достижение трех ключевых приоритетов в сфере здравоохранения: доступность, качество и бесплатность медицинских услуг для пациентов.