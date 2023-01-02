Министерство здравоохранения Украины вместе с Европейской комиссией продолжают организовывать эвакуационные рейсы пострадавших граждан Украины в клиники Европы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— На этой неделе эвакуировали 12 гражданских и военных из восточных регионов Украины и других территорий активных боевых действий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ними на специализированное лечение в Нидерланды, Норвегию и Словению были отправлены онкопациенты из Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Сообщается, что эвакуируют взрослых и детей со сложными минно-взрывными ранениями, а также с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или для специализированного лечения.

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Отмечается, что в рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров, с начала полномасштабного вторжения удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных регионов Украины в зарубежные клиники уже 2 354 украинца.

Фото: Минздрав