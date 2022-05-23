Необычная вспышка обезьяньей оспы в Великобритании вынудила власти отслеживать контакты и ввести режим тестирования. При этом, например, людям, которые живут в одном доме, предложили вакцину от оспы и изоляцию сроком до 21 дня.

Стало известно, что чиновники общественного здравоохранения должны объявить о новых случаях оспы обезьян в Великобритании сегодня, 23 мая.

Согласно рекомендациям Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), следует избегать контактов с людьми, которые подвержены высокому риску заражения. Об этом предупреждают пациентов с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей до 12 лет, поскольку они наиболее уязвимы для серьезных инфекций.

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В сообщениях говорится, что один из случаев заболевания обезьяньей оспой в Великобритании — это ребенок, который находится в отделении интенсивной терапии в Лондоне.

В то время как некоторые пациенты с обезьяньей оспой были госпитализированы, тем, у кого оспа обезьян подтверждена и которые не нуждаются в специализированной помощи, рекомендуется изолироваться дома до тех пор, пока местные службы здравоохранения не будут уверены, что они больше не заразны.

Как заявила президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ Клэр Дьюснап, оспа обезьян не распространяется легко, и у большинства инфицированных людей проявляются только легкие симптомы, включая лихорадку, сыпь и волдыри, которые могут пройти без лечения.

Но, по ее словам, вирус может вызвать более серьезные заболевания у людей с ослабленной иммунной системой, беременных женщин и маленьких детей.

По сообщению главного медицинского советника UKHSA Сьюзан Хопкинс, с тех пор, как 7 мая в Британии было объявлено о первом заражении, агентство подтвердило еще 19 случаев, большинство из которых среди молодых мужчин, занимающихся сексом с мужчинами.

Напомним, что во всем мире расследуются более 180 подтвержденных или подозреваемых случаев обезьяньей оспы как минимум в 14 странах. Больше половины приходится на Испанию и Португалию.