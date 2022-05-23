Незвичайний спалах мавпячої віспи у Великій Британії змусив владу відстежувати контакти і ввести режим тестування. При цьому, наприклад, людям, які живуть в одному будинку, запропонували вакцину від віспи й ізоляцію терміном до 21 дня.

Стало відомо, що чиновники громадської охорони здоров’я повинні оголосити про нові випадки віспи мавп у Великій Британії сьогодні, 23 травня.

Згідно з рекомендаціями Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), слід уникати контактів з людьми, які схильні до високого ризику зараження. Про це попереджають пацієнтів з ослабленим імунітетом, вагітних жінок і дітей до 12 років, оскільки вони найбільш уразливі для серйозних інфекцій.

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У повідомленнях йдеться, що один з випадків захворювання на мавпячу віспу у Великій Британії – це дитина, яка перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Лондоні.

У той час як деякі пацієнти з мавпячою віспою були госпіталізовані, тим, у кого віспа мавп підтверджена і хто не потребує спеціалізованої допомоги, рекомендується ізолюватися вдома доти, доки місцеві служби охорони здоров’я не будуть впевнені, що вони більше не заразні.

Як заявила президент Британської асоціації сексуального здоров’я та ВІЛ Клер Дьюснап, віспа мавп не поширюється легко, і у більшості інфікованих людей проявляються тільки легкі симптоми, включаючи лихоманку, висип і пухирі, які можуть пройти без лікування.

Але, за її словами, вірус може викликати більш серйозні захворювання у людей з ослабленою імунною системою, вагітних жінок і маленьких дітей.

За повідомленням головного медичного радника UKHSA Сьюзан Гопкінс, відтоді, як 7 травня в Британії було оголошено про перше зараження, агентство підтвердило ще 19 випадків, більшість з яких серед молодих чоловіків, що займаються сексом з чоловіками.

Нагадаємо, що в усьому світі розслідуються понад 180 підтверджених або підозрюваних випадків мавпячої віспи щонайменше в 14 країнах. Більше половини припадає на Іспанію та Португалію.