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В Україні не зафіксовано випадків мавпячої віспи – МОЗ

23 Травня 2022, 00:31
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
медики
Джерело: Depositphotos

В Україні випадків вірусу мавпячої віспи не зафіксовано.

Про це повідомили в МОЗ України.

– МОЗ України отримало багато запитань щодо вірусу мавпячої віспи — віспоподібного захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. В інфографіці міністерства зібрана вся відома на сьогодні інформація — відповіді на найпоширеніші запитання стосовно цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додають, щойно з’явиться нова інформація щодо хвороби, українцям обов’язково повідомлять про це.

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– Що важливо запам’ятати? Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано, – додають у повідомленні.

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Теги
МОЗ України, хвороба
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