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В Украине не зафиксировано случаев обезьяньей оспы — Минздрав

23 мая 2022, 00:31
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
медики
Источник: Depositphotos

В Украине случаев вируса обезьяньей оспы не зафиксировано.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

— Минздрав Украины получил много вопросов относительно вируса обезьяньей оспы-оспообразного заболевания, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. В инфографике министерства собрана вся известная на сегодня информация — ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностика оспы обезьян, — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, как только появится новая информация о болезни, украинцам обязательно сообщат об этом.

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— Что важно запомнить? Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано, — добавляют в сообщении.

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Теги
МОЗ Украины, хвороба
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