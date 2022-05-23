Количество стран, в которых были обнаружены подтвержденные случаи обезьяньей оспы, достигло 14, после того как инфекцию зарегистрировали в Израиле и Швейцарии. Речь идет уже о более 80 случаях заболевания оспой обезьян, зафиксированных в Европе, США, Канаде и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время расследует еще 50 возможных случаев. Страны не называются, но, по словам представителей ВОЗ, высока вероятность подтверждения большего количества инфицированных.

Как сообщили в Минздраве, в Украине случаев обезьяньей оспы на сегодня не отмечено.

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Напомним, что после того, как вспышку впервые обнаружили в Великобритании, вирус начали фиксироваться по всей Европе – Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии и Швеции. Агентство здравоохранения Британии пока выявило 20 случаев.

Хотя специфической вакцины от обезьяньей оспы не существует, несколько стран заявили, что они запасаются вакцинами против оспы, которые примерно на 85% эффективны в предотвращении инфекции, поскольку оба вируса очень похожи.

Как заявляла ВОЗ в пятницу, 20 мая, последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. То есть пока непонятно, почему так происходит.

Гипотеза №1. Вирус обезьяньей оспы мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм.

Гипотеза №2. Вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения.

Гипотеза №3. Обезьянья оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.

Как уже сообщалось, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге предупредил, что распространение может ускориться летом, поскольку люди собираются на фестивали и вечеринки.