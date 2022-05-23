Кількість країн, в яких були виявлені підтверджені випадки мавпячої віспи, досягла 14, після того як інфекцію зареєстрували в Ізраїлі та Швейцарії. Йдеться вже про понад 80 випадків захворювання на віспу мавп, зафіксованих в Європі, США, Канаді та Австралії.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що наразі розслідує ще 50 можливих випадків. Країни не називаються, але, за словами представників ВООЗ, висока ймовірність підтвердження більшої кількості інфікованих.

Як повідомили в МОЗ, в Україні випадків мавпячої віспи на сьогодні не відзначено.

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Нагадаємо, що після того, як спалах вперше виявили у Великій Британії, вірус почали фіксувати по всій Європі – Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції. Агентство охорони здоров’я Британії поки що виявило 20 випадків.

Хоча специфічної вакцини від мавпячої віспи не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні в запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.

Як заявляла ВООЗ у п’ятницю, 20 травня, останні спалахи стали несподіваними, оскільки вони відбулися в країнах, де хвороба не є ендемічною. Тобто поки що незрозуміло, чому так відбувається.

Гіпотеза №1. Вірус мавпячої віспи мутував, хоча поки що мало доказів, які б свідчили про те, що це новий штам.

Гіпотеза № 2. Вірус виявився в сприятливих умовах для розмноження і поширення.

Гіпотеза № 3. Мавпяча віспа може поширюватися легше, ніж у минулому, коли широко використовували вакцину проти віспи.

Як уже повідомлялося, регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге попередив, що поширення може прискоритися влітку, оскільки люди збираються на фестивалі та вечірки.