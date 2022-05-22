Міністерство охорони здоров’я України, у відповідь на численні запитання щодо вірусу мавпячої віспи, дало розгорнуте роз’яснення експертів щодо причин виникнення цього захворювання, про його природу, а також про те, чи зафіксовані випадки мавпячої віспи в Україні.

Які шляхи передачі зафіксовані

інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров’ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей і тварин;

можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належним чином оброблено термічно.

Чи можна інфікуватися людині від людини

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передача вірусу від людини до людини може відбуватися в результаті тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, ураженими ділянками шкіри інфікованої людини або з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з вогнища ураження хворої людини;

найбільший ризик зараження у членів однієї сім’ї, а також у медичних працівників у разі недостатнього дотримання правил контакту з пацієнтом;

інфікування також може відбуватися через плаценту.

Скільки триває інкубаційний період

Інкубаційний період (від моменту інфікування до появи симптомів) зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Ознаки та симптоми

у період проникнення в організм мавпяча віспа супроводжується гарячкою, сильним головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, болем в спині, в м’язах і сильною слабкістю. Ці симптоми можуть тривати до 5 днів ;

; потім починається період висипань;

у 95% випадків висипання з’являються на обличчі, а потім поширюються на інші частини тіла;

первинним місцем висипань можуть стати статеві органи, якщо передача сталася під час статевого акту;

до повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипань, може пройти до трьох тижнів;

у деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів.

Як діагностують мавпячу віспу

Рекомендованим методом діагностики залишається ПЛР-тестування. Для цього досліджуються зміст або покриви висипань.

Профілактика мавпячої віспи

слід уникати тісних контактів з інфікованою людиною;

миття рук залишається способом профілактики від багатьох хвороб і від цієї патології, зокрема;

важливу роль відіграють також заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.

Фахівці МОЗ запевняють, що як тільки з’явиться нова інформація про хворобу, обов’язково повідомлять про неї додатково.

Головне – не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано.