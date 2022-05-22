Міністерство охорони здоров’я України, у відповідь на численні запитання щодо вірусу мавпячої віспи, дало розгорнуте роз’яснення експертів щодо причин виникнення цього захворювання, про його природу, а також про те, чи зафіксовані випадки мавпячої віспи в Україні.
Які шляхи передачі зафіксовані
- інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров’ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей і тварин;
- можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належним чином оброблено термічно.
Чи можна інфікуватися людині від людини
- передача вірусу від людини до людини може відбуватися в результаті тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, ураженими ділянками шкіри інфікованої людини або з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з вогнища ураження хворої людини;
- найбільший ризик зараження у членів однієї сім’ї, а також у медичних працівників у разі недостатнього дотримання правил контакту з пацієнтом;
- інфікування також може відбуватися через плаценту.
Скільки триває інкубаційний період
Інкубаційний період (від моменту інфікування до появи симптомів) зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.
Ознаки та симптоми
- у період проникнення в організм мавпяча віспа супроводжується гарячкою, сильним головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, болем в спині, в м’язах і сильною слабкістю. Ці симптоми можуть тривати до 5 днів;
- потім починається період висипань;
- у 95% випадків висипання з’являються на обличчі, а потім поширюються на інші частини тіла;
- первинним місцем висипань можуть стати статеві органи, якщо передача сталася під час статевого акту;
- до повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипань, може пройти до трьох тижнів;
- у деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів.
Як діагностують мавпячу віспу
Рекомендованим методом діагностики залишається ПЛР-тестування. Для цього досліджуються зміст або покриви висипань.
Профілактика мавпячої віспи
- слід уникати тісних контактів з інфікованою людиною;
- миття рук залишається способом профілактики від багатьох хвороб і від цієї патології, зокрема;
- важливу роль відіграють також заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.
Фахівці МОЗ запевняють, що як тільки з’явиться нова інформація про хворобу, обов’язково повідомлять про неї додатково.
Головне – не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано.