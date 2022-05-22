Регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге попередив у п’ятницю, що число випадків захворювання на рідкісний вірус віспи мавп може збільшитися в найближчі місяці, оскільки вірус поширився по Європі.

– Оскільки ми вступаємо в літній сезон з масовими зборами, фестивалями і вечірками, я занепокоєний тим, що передача може прискоритися, – заявив чиновник.

При цьому він зазначив, що вірус, який викликає характерні пустули, але рідко призводить до летального результату, раніше спостерігався в Центральній і Західній Африці.

Але за останні тижні випадки були виявлені в європейських країнах, включаючи Португалію та Швецію, а також у Сполучених Штатах, Канаді та Австралії.

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За словами Клюге, у всіх, крім одного з недавніх випадків, немає відповідної історії поїздок в райони, де віспа мавп є ендемічною.

Представник охорони здоров’я попередив, що передача може бути посилена тим фактом, що виявлені наразі випадки пов’язані з тими, хто займається сексом, і багато хто не розпізнає симптоми.

За словами Клуге, більшість початкових випадків захворювання були зареєстровані серед чоловіків, які займаються сексом з чоловіками і звернулися за лікуванням до клінік сексуального здоров’я. Це припускає, що передача могла тривати протягом деякого часу.

Головний медичний радник Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії Сьюзан Хопкінс заявила, що очікує продовження зростання випадків мавпячої віспи в найближчі дні.

За даними UKHSA, віспа мавп раніше не описувалася як інфекція, що передається статевим шляхом.

Нагадаємо, що симптоми захворювання включають лихоманку, м’язові болі, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, виснаження та висип, схожий на вітрянку, на руках та обличчі.

За даними ВООЗ, віспа мавп зазвичай проходить через два-чотири тижні.