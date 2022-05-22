Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге предупредил в пятницу, что число случаев заболевания редким вирусом оспы обезьян может увеличиться в ближайшие месяцы, поскольку вирус распространился по Европе.
— Поскольку мы вступаем в летний сезон с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, — заявил чиновник.
При этом он отметил, что вирус, который вызывает характерные пустулы, но редко приводит к летальному исходу, ранее наблюдался в центральной и западной Африке.
Но за последние недели случаи были выявлены в европейских странах, включая Португалию и Швецию, а также в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии.
По словам Клюге, у всех, кроме одного из недавних случаев, нет соответствующей истории поездок в районы, где оспа обезьян является эндемичной.
Представитель здравоохранения предупредил, что передача может быть усилена тем фактом, что выявляемые в настоящее время случаи связаны с теми, кто занимается сексом, и многие не распознают симптомы.
По словам Клуге, большинство первоначальных случаев заболевания были зарегистрированы среди мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами и обратились за лечением в клиники сексуального здоровья. Это предполагает, что передача могла продолжаться в течение некоторого времени.
Главный медицинский советник Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс заявила, что ожидает продолжения роста случаев обезьяньей оспы в ближайшие дни.
По данным UKHSA, оспа обезьян ранее не описывалась как инфекция, передающаяся половым путем.
Напомним, что симптомы заболевания включают лихорадку, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение и сыпь, похожую на ветрянку, на руках и лице.
По данным ВОЗ, оспа обезьян обычно проходит через две-четыре недели.