Министерство здравоохранения Украины, в ответ на многочисленные вопросы относительно вируса обезьяньей оспы, дало развернутое разъяснение экспертов о причинах возникновения этого заболевания, о его природе, а также о том, зафиксированы ли случаи обезьяньей оспы в Украине.
Какие пути передачи зафиксированы
- инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей и животных;
- возможным фактором инфицирования также является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было надлежащим образом обработано термически.
Можно ли инфицироваться человеку от человека
- передача вируса от человека к человеку может происходить в результате тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, пораженными участками кожи инфицированного человека или с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очага поражения больного человека;
- самый большой риск заражения у членов одной семьи, а также у медицинских работников в случае недостаточного соблюдения правил контакта с пациентом;
- инфицирование также может происходить через плаценту.
Сколько длиться инкубационный период
Инкубационный период (от момента инфицирования до появления симптомов) обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.
Признаки и симптомы
- в период проникания в организм обезьянья оспа сопровождается горячкой, сильной головной болью, увеличением лимфатических узлов, болью в спине, в мышцах и сильной слабостью. Эти симптомы могут длиться до 5 дней;
- потом начинается период высыпаний;
- в 95% случаев высыпания появляются на лице, а потом распространяются на другие части тела;
- первичным местом высыпаний могут стать половые органы, если передача произошла во время полового акта;
- до полного исчезновения корочек, которые возникают вследствие высыпаний, может пройти до трех недель;
- у некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов.
Как диагностируют обезьянью оспу
Рекомендованным методом диагностики остается ПЦР-тестирование. Для этого исследуются содержание или покровы высыпаний.
Профилактика обезьяньей оспы
- следует избегать тесных контактов с инфицированным человеком;
- мытье рук остается способом профилактики от многих болезней и от этой патологии;
- важную роль играют также меры эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.
Специалисты Минздрава уверяют, что как только появится новая информация о болезни, обязательно сообщат о ней дополнительно.
Главное — не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано.