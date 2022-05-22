Министерство здравоохранения Украины, в ответ на многочисленные вопросы относительно вируса обезьяньей оспы, дало развернутое разъяснение экспертов о причинах возникновения этого заболевания, о его природе, а также о том, зафиксированы ли случаи обезьяньей оспы в Украине.

Какие пути передачи зафиксированы

инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей и животных;

возможным фактором инфицирования также является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было надлежащим образом обработано термически.

Можно ли инфицироваться человеку от человека

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передача вируса от человека к человеку может происходить в результате тесного контакта с инфицированными выделениями из дыхательных путей, пораженными участками кожи инфицированного человека или с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очага поражения больного человека;

самый большой риск заражения у членов одной семьи, а также у медицинских работников в случае недостаточного соблюдения правил контакта с пациентом;

инфицирование также может происходить через плаценту.

Сколько длиться инкубационный период

Инкубационный период (от момента инфицирования до появления симптомов) обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Признаки и симптомы

в период проникания в организм обезьянья оспа сопровождается горячкой, сильной головной болью, увеличением лимфатических узлов, болью в спине, в мышцах и сильной слабостью. Эти симптомы могут длиться до 5 дней ;

; потом начинается период высыпаний;

в 95% случаев высыпания появляются на лице, а потом распространяются на другие части тела;

первичным местом высыпаний могут стать половые органы, если передача произошла во время полового акта;

до полного исчезновения корочек, которые возникают вследствие высыпаний, может пройти до трех недель;

у некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов.

Как диагностируют обезьянью оспу

Рекомендованным методом диагностики остается ПЦР-тестирование. Для этого исследуются содержание или покровы высыпаний.

Профилактика обезьяньей оспы

следует избегать тесных контактов с инфицированным человеком;

мытье рук остается способом профилактики от многих болезней и от этой патологии;

важную роль играют также меры эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.

Специалисты Минздрава уверяют, что как только появится новая информация о болезни, обязательно сообщат о ней дополнительно.

Главное — не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано.