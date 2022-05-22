Эксперты Всемирной организации здравоохранения расширили эпидемиологический надзор в странах, которые нетипичны для возникновения такого вирусного заболевания, как обезьянья оспа. При этом специалисты ожидают рост количества новых случаев инфекции.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Дэвид Хейманн.

По его словам, по состоянию на субботу, 21 мая, в 12 государствах, которые не являются эндемичными для вируса, было зарегистрировано 92 подтвержденных случая и 28 возможных случаев обезьяньей оспы.

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Больше всего случаев обезьяньей оспы подтверждено в Великобритании, Испании и Португалии. Большинство из них зарегистрированы в клиниках сексуального здоровья.

Как уже сообщалось, обезьянья оспа является достаточно редкой инфекцией, которая в основном распространяется дикими животными в некоторых частях Западной или Центральной Африки.

По схожести симптомов, в основном из-за характерной сыпи, обезьянью оспу легко спутать с ветряной оспой.

Вакцина Bavarian Nordic снижает риск заболевание на 85-90%, если сделать укол в течение четырех дней после заражения. В этом случае речь идет об изменении течения инфекции и улучшении прогноза.

Источник: ВОЗ