Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я розширили епідеміологічний нагляд в країнах, які є нетиповими для виникнення такого вірусного захворювання, як мавпяча віспа. Водночас фахівці очікують зростання кількості нових випадків інфекції.

Про це повідомив представник ВООЗ Девід Хейманн.

За його словами, станом на суботу, 21 травня, в 12 державах, які не є ендемічними для вірусу, було зареєстровано 92 підтверджені випадки і 28 можливих випадків мавпячої віспи.

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Найбільше випадків мавпячої віспи підтверджено у Великій Британії, Іспанії та Португалії. Більшість з них зареєстровані в клініках сексуального здоров’я.

Як вже повідомлялося, мавпяча віспа є досить рідкісною інфекцією, яка в основному поширюється серед диких тварин в деяких частинах Західної або Центральної Африки.

За схожістю симптомів, в основному через характерний висип, мавпячу віспу легко сплутати з вітряною віспою.

Вакцина Bavarian Nordic знижує ризик захворювання на 85-90%, якщо зробити укол протягом чотирьох днів після зараження. У цьому випадку йдеться про зміну перебігу інфекції і поліпшення прогнозу.

Джерело: ВООЗ