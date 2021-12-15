Чем ближе к новогодним праздникам, тем меньше желающих получить прививку от Covid-19 — люди больше заняты новогодними закусками и празднованием, чем своим здоровьем.

Почему так произошло, и что нужно делать, чтобы придать вакцинопрофилактике ускорение, Фактам ICTV рассказал глава ОО Инфекционный контроль в Украине, эпидемиолог Андрей Александрин.

– Да, к сожалению, в Украине темпы вакцинации от Covid-19 падают. А в мире все еще есть штамм Дельта, и появился новый – Омикрон. Заболеваемость повсюду возросла. Следует отметить, что в Америке и Европе прирост есть за счет заболеваемости среди детей, а в ЮАР, где появился Омикрон – за счет невакцинированных, – констатировал Андрей Александрин.

Эпидемиолог высказал предположение, что Омикрон может оказаться не таким уж и агрессивным, как его предшественники, но говорить об этом пока рано. Ведь Всемирная организация здравоохранения еще не располагает достоверными данными об этом.

Но уже очевидно, что вакцинация остается главным инструментом защиты от Covid-19.

– У нас же с вакцинацией состояние катастрофическое, – продолжил анализ эпидемиолог. – Вместо объяснений, что нужно сделать, чтобы минимизировать заболеваемость, у нас поделили страну на зоны и начали менять правила поведения в них так часто, что даже специалисты уже запутались.

Начали наконец-то проверять сертификаты при посещении общественных мест. Это хорошо, но если бы это было сделано летом, а не в ноябре, то и вакцинация пошла бы быстрее, говорит Александрин.

– Я за то, чтобы было, как в Израиле, – привел он пример. – Ты можешь не вакцинироваться безвозмездно, ходить на работу, но каждые три дня давай отрицательный ПЦР-тест, сделанный за свой счет.

Эпидемиолог отметил, что все противоэпидемические мероприятия, проведенные в Украине – правильные, но растянуты во времени.

К тому же руководство страны не демонстрирует приверженность вакцинации. А должно было бы.

– Перед тем, как внедрять программы инфекционной безопасности, ВОЗ требует соблюдения двух ключевых моментов: приверженность и мультимодальный подход. У нас правительство не демонстрирует приверженности. Никто не взял свою семью и не пошел вакцинироваться, показывая, что так должны поступить все украинцы, – объясняет Андрей Александрин.

С середины января в Украине будут введены дополнительные и бустерные дозы вакцины Covid-19. Но сначала нужно, чтобы прививку получило определенное количество всего населения и группы риска. Как выйдет Украина из этой ситуации при низком уровне вакцинации?

– Мы можем войти в так называемое вакцинальное пике, – предупреждает Александрин. – Когда большинство людей из групп риска не вакцинированы ни разу, а получившие полный курс еще весной и летом уже нуждаются в бустерной дозе для поддержания иммунитета.

Мы не можем ждать, когда люди, которым за 60, наконец-то решат получить защиту от коронавируса, заметил эпидемиолог.

– И если в крупных городах и областных центрах вакцинация движется более или менее, то у нас есть сельская местность, где с прививкой от коронавируса ситуация катастрофическая. Там старикам рекомендуют ехать в райцентры, чтобы вакцинироваться. У них никакой мотивации нет для этого, – подчеркнул Андрей Александрин.

Когда в такие села заходит Covid, он не обходит ни одного дома. Люди умирают, и эти смерти не попадают в статистику как ковидные.

А как же мобильные бригады, созданные по приказу Минздрава?

– У меня есть вопросы тоже, – сказал эпидемиолог. – Где те мобильные бригады, которые созданы на деньги налогоплательщиков? Почему они едут на крупные предприятия, которые и сами могут организовать вакцинацию работников лучше госорганов? Почему их нет в деревнях?

Потому что у нас в 2021 году нет никаких правил по организации вакцинопрофилактики, констатирует председатель общественной организации.

– Но ведь они же ничем не отличаются от правил профилактики гриппа или кори! – отметил Александрин.

Но что говорить о Covid-19, заметил эпидемиолог, если мы вошли в пандемию коронавируса с катастрофически низким уровнем вакцинации детей от других вакцинорегулируемых заболеваний. И нас в следующем году уже ждут корь, дифтерия и полиомиелит.