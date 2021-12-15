Чим ближче до новорічних свят, тим менше охочих отримати щеплення – люди більше заклопотані новорічними наїдками та святкуванням, аніж своїм здоров’ям.

Чому так сталося, і що потрібно робити, щоб надати вакцинопрофілактиці прискорення, Фактам ICTV розказав голова ГО Інфекційний контроль в Україні, епідеміолог Андрій Александрін.

– Так, на жаль, в Україні темпи вакцинації від Covid-19 падають. А у світі все ще є штам Дельта, і з’явився новий – Омікрон. Захворюваність всюди зросла. Потрібно зазначити, що в Америці та Європі приріст є за рахунок захворюваності серед дітей, а в ПАР, де з’явився Омікрон – за рахунок невакцинованих, – констатував Андрій Александрін.

Епідеміолог висловив припущення, що Омікрон може виявитися не таким вже й агресивним, як його попередники, але говорити про це ще зарано. Адже Всесвітня організація охорони здоров’я поки що не має достовірних даних щодо цього.

Та ми вже бачимо, що вакцинація залишається головним інструментом захисту від Covid-19.

– У нас же з вакцинацією стан незадовільний, – продовжив аналіз епідеміолог. – Замість пояснень, що потрібно зробити, аби мінімізувати захворюваність, у нас поділили країну на зони, і почали змінювати правила поведінки там так часто, що навіть спеціалісти уже заплуталися.

Почали, нарешті, перевіряти сертифікати при відвідуванні громадських місць. Це добре, але якби це було зроблено влітку, а не в листопаді, то і вакцинація б пішла швидше, зауважує Александрін.

– Я за те, щоб було, як в Ізраїлі, – навів він приклад. – Ти можеш не вакцинуватися безоплатно, ходити на роботу, але кожні три дні надавай негативний ПЛР-тест, зроблений за свій рахунок.

Епідеміолог зазначив, що всі протиепідемічні заходи, що були проведені в Україні – правильні, однак розтягнуті у часі.

До того ж керівництво країни не демонструє прихильності до вакцинації. А повинно було б.

– Перед тим, як запроваджувати програми інфекційної безпеки, ВОЗ вимагає дотримання двох ключових моментів: прихильність і мультимодальний підхід. У нас уряд не демонструє прихильності. Ніхто не взяв свою родину і не пішов вакцинуватися, показуючи, що так повинні зробити всі українці, – пояснює Андрій Александрін.

З середини січня в Україні будуть запроваджені додаткові та бустерні дози вакцини від Covid-19. Але спочатку потрібно, щоб щеплення отримала певна кількість всього населення та групи ризику. Як Україна вийде з цієї ситуації?

– Ми можемо увійти у так зване вакцинальне піке, – попередив Александрін. – Коли більшість людей із груп ризику не вакциновані жодного разу, а ті, що отримали повний курс іще навесні та влітку, уже потребують бустерної дози для підтримки імунітету.

Ми не можемо чекати, коли люди, яким за 60, нарешті вирішать отримати захист від коронавірусу, зауважив епідеміолог.

– І якщо в великих містах та обласних центрах вакцинація рухається більш-менш, то у нас є сільська місцевість, де зі щепленням від коронавірусу ситуація катастрофічна. Там стареньким рекомендують їхати до райцентрів, щоб вакцинуватися. У них ніякої мотивації немає для цього, – наголошує Андрій Александрін.

Коли в такі села заходить Covid, він не минає жодної хати. Люди помирають, і ці смерті не потрапляють у статистику як ковідні.

А як же мобільні бригади, які були створені за наказом МОЗ?

– У мене є питання теж, – зауважив епідеміолог. – Де ті мобільні бригади, створені на гроші платників податків? Чому вони їдуть на великі підприємства, які й самі можуть організувати вакцинацію працівників краще за держоргани? Чому їх немає в селах?

А тому, переконаний голова громадської організації, що у нас у 2021 році немає жодних правил з організації вакцинопрофілактики.

– Але ж вони нічим не відрізняються від правил профілактики грипу або кору! – сказав Александрін.

Та що говорити про Covid-19, зауважив епідеміолог, коли ми увійшли в пандемію коронавірусу із катастрофічно низьким рівнем вакцинації дітей від інших вакцинорегульованих хвороб. І на нас наступного року уже чекають кір, дифтерія та поліомієліт.