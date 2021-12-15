Мешканець Мукачево Закарпатської області Андрій Марченко виграв автомобіль, ставши переможцем акції Вакцинуйся. Збережи життя, яка проходила на території громади протягом останній двох з половиною місяців.

Так громадян захоочували до щеплення від коронавірусу, повідомив речник Мукачівської міської ради Влад Микита.

Серед призів були 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів, головний подарунок – автомобіль Renault Duster. Розіграш відбувся 15 грудня 2021 року, переможця обирали за допомогою рандомного сервісу.

– Переможці акції протягом 10 днів мають завітати до ЦНАПу, пред’явити паспорт або ID-картки, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, сертифікат про проходження вакцинації. У разі відсутності хоча б одного з документів у переможця, він втрачає право на отримання призу. І за допомогою електронного сервісу обирається наступний переможець, – зазначив Влад Микита.

У чоловіка, який виграв автомобіль, уже перевірили усі документи, з ними у нього проблем немає, тому він може безперешкодно отримати свій приз.

За словами представника місцевої влади, за час кампанії вакцинувалися від коронавірусу понад 25 тис. мешканців громади та взяли участь в акції.

Загалом же щеплення отримали 56 тис. людей, що становить 60% населення.