Житель Мукачево Закарпатской области Андрей Марченко выиграл автомобиль, став победителем акции Вакцинируйся. Сохрани жизнь, которая проходила на территории общины в течение последних двух с половиной месяцев.

Так граждан мотивировали делать прививку от коронавируса, сообщил спикер Мукачевского городского совета Влад Микита.

Среди призов были 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров, главный подарок – автомобиль Renault Duster. Розыгрыш состоялся 15 декабря 2021 года, победителя выбирали с помощью рандомного сервиса.

— Победители акции в течение 10 дней должны посетить ЦПАУ, предъявить паспорт или ID-карты, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации. В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, он теряет право на получение приза. И с помощью электронного сервиса выбирается следующий победитель, — отметил Влад Микита.

У мужчины, выигравшего автомобиль, уже проверили все документы, с ними у него проблем нет, поэтому он может беспрепятственно получить свой приз.

По словам представителя местных властей, за время кампании вакцинировались от коронавируса более 25 тыс. жителей общины и приняли участие в акции.

В целом же прививки получили 56 тыс. человек, что составляет 60% населения.