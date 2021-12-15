С октября 2021 года, когда был издан приказ Министерства здравоохранения о вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 17 лет, в Киеве было привито 13 624 ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя столичной госадминистрации Анну Старостенко.

По ее словам, одной дозой Covid-вакцины привиты 7 887 детей, двумя – 5 737. Речь идет о вакцинах Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Схема иммунизации детей такая же, как и для взрослых: две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток.

Анна Старостенко напомнила, что детей можно вакцинировать от коронавирусной инфекции при условии, если у них есть все обязательные прививки, предусмотренные Национальным календарем прививок.

Напомним, что обязательными являются прививки от 10 инфекционных болезней: коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, гепатита В, гемофильной инфекции и туберкулеза.