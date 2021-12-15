З жовтня 2021 року, коли було видано наказ Міністерства охорони здоров’я про вакцинацію від коронавірусної інфекції дітей віком від 12 до 17 років, у Києві було щеплено 13 624 дитини.

Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови столичної держадміністрації Ганну Старостенко.

За її словами, однією дозою Covid-вакцини щеплені 7 887 дітей, двома – 5 737. Йдеться про вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Схема імунізації дітей така ж, як і для дорослих: дві дози по 0,3 мл з інтервалом в 21-28 діб.

Ганна Старостенко нагадала, що дітей можна вакцинувати від коронавірусної інфекції за умови, якщо у них є всі обов’язкові щеплення, передбачені Національним календарем щеплень.

Нагадаємо, що обов’язковими є щеплення від 10 інфекційних хвороб: кашлюку, правця, дифтерії, поліомієліту, кору, краснухи, паротиту, гепатиту В, гемофільної інфекції та туберкульозу.