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Вакцинация

Вакцины Janssen и Moderna теперь называются по-другому: как это отразится на Covid-сертификате

25 августа 2022, 10:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

С 29 июля 2022 года в связи с изменениями в регистрации производителя вакцина Janssen была переименована в Jcovden, а вакцина Moderna сменила название на Spikevax.

— Если ваш Covid-сертификат был сгенерирован до этих изменений, он все равно действителен. Проводить повторную генерацию документа или перевыпускать его pdf-версию не нужно. Все ранее выпущенные сертификаты сохраняют свою силу, — говорится в сообщении Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Отмечается, что изменения носят исключительно юридический характер и не влияют на качество, состав вакцин или их действенность.

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Также вакцинированным украинцам следует знать, что, если они привились новой вакциной ComirnatyTM Tris/Sucrose, в Covid-сертификате все равно будет отображаться название Comirnaty, поскольку это та же вакцина, только в более удобной форме транспортировки и хранения.

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Важно, что в Украине доступны лишь три вакцины против Covid-19: Comirnaty от Pfizer, CoronаVac и Jcovden от Johnson&Johnson. 

Напомним, во время действия военного положения Минздрав вместе с Минцифры и НСЗУ изменили сроки отражения Covid-сертификатов в мобильном приложении Дія.

Это позволило использовать цифровой документ в медицинских целях, а именно подтвердить факт прививки против Covid19, что актуально для наших соотечественников, которые в связи с войной уехали за границу.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Covid-сертификат Вакцина Johnson&Johnson от коронавируса Вакцина Moderna от коронавируса Коронавирус Covid-19
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