З 29 липня 2022 року у зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцина Janssen була перейменована в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax.

– Якщо ваш Covid-сертифікат був згенерований до цих змін, він все одно дійсний. Проводити повторну генерацію документа або перевипускати його pdf-версію не потрібно. Всі раніше випущені сертифікати зберігають свою силу, – йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я (ЦГЗ).

Відзначається, що зміни носять виключно юридичний характер і не впливають на якість, склад вакцин або їхню дієвість.

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Також вакцинованим українцям слід знати, що, якщо вони щепилися новою вакциною ComirnatyTM Tris/Sucrose, в Covid-сертифікаті все одно буде відображатися назва Comirnaty, оскільки це та ж вакцина, тільки в більш зручній формі транспортування і зберігання.

Важливо, що в Україні доступні лише три вакцини проти Covid-19: Comirnaty від Pfizer, CoronаVac і Jcovden від Johnson&Johnson.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану МОЗ разом з Мінцифри та НСЗУ змінили терміни відображення Covid-сертифікатів у мобільному додатку Дія.

Це дозволило використовувати цифровий документ у медичних цілях, а саме підтвердити факт щеплення проти Covid-19, що актуально для наших співвітчизників, які у зв’язку з війною поїхали за кордон.