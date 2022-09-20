Учитывая серьезную опасность дальнейшего массового распространения оспы обезьян по всему миру, Всемирная организация здравоохранения предпринимает решительные меры по укрощению смертельно опасного вируса.

— Цель глобальных ответных мер на вспышку оспы обезьян состоит в том, чтобы остановить передачу оспы обезьян от человека к человеку с уделением первоочередного внимания сообществам с высоким риском заражения, — говорится в резолюции ВОЗ от 24 августа 2022 года.

В этом же документе указаны рекомендации ВОЗ, разработанные Стратегической консультативной группой экспертов (СКГЭ) по вакцинам против оспы и оспы обезьян.

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Ключевые моменты рекомендаций ВОЗ:

в настоящее время массовая вакцинация против оспы обезьян не требуется и не рекомендуется;

для контактировавших с заболевшими рекомендуется постконтактная профилактическая вакцинация (PEPV) с соответствующей вакциной второго или третьего поколения, в идеале в течение четырех дней после первого контакта, чтобы предотвратить начало заболевания;

первичная профилактическая вакцинация (PPV) рекомендуется для лиц с высоким риском заражения;

решения об использовании вакцин против оспы или обезьяньей оспы должны основываться на полной оценке рисков и преимуществ в каждом конкретном случае.

Отмечается, что по данным исследований, вакцины от натуральной оспы действуют против оспы обезьян. Их эффективность составляет до 85%.

Вакцины против обезьяньей оспы, рекомендованные ВОЗ:

MVA-BN (Bavarian Nordic), 3-е поколение. Одобрена: США (ТМ Jynneos) 2019, Канада (Imvamune) 2019, Евросоюз (Imvanex) 2022. Схема вакцинации: две дозы с интервалом в четыре недели. В США в 2022 году одобрена также для детей;

LC16 (KM Biologics), 3-е поколение, Япония, 2022. Схема вакцинации: одна доза. Одобрена для взрослых и детей;

ACAM2000 (Emergent BioSolutions), 2-е поколение, США, 2021. Схема вакцинации: одна доза. Одобрено для взрослых 18 – 64 лет.

Отметим, что в рекомендациях ВОЗ указывается, что в настоящее время поставки вакцин второго и третьего поколения недостаточны для выполнения поставленных перед органами здравоохранения мира задач. Возможно, по этой причине этих вакцин пока нет в Украине.

Источник: ВОЗ